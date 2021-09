Golfo dei Poeti - Venerdì 10 settembre, in occasione della nuova open night di San Terenzo, che avrà luogo nella palestra della scuola Mantegazza dalle 19 alle ore 22, sarà possibile somministrare 50 prime dosi, che saranno distribuite, senza appuntamento, in ordine di arrivo. Queste si aggiungono alle circa 100 seconde dosi che saranno somministrate a chi ha ricevuto la prima in occasione dell'open night di San Terenzo dello scorso 20 agosto.