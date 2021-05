Nuovi edifici in Salita Canata, rilasciato il permesso di costruire

Golfo dei Poeti - L'Ufficio edilizia privata del Comune di Lerici ha ufficialmente rilasciato il permesso di costruire in merito all'ampiamente dibattuto progetto edificatorio di Salita Canata, che prevede la realizzazione di due edifici a uso residenziale attraverso ricomposizione volumetrica di una serie di fabbricati situati al Senato, in area ad elevato rischio idraulico. L'intervento, reso possibile dal Piano casa, prevede che il privato, in virtù di convenzione con l'ente comunale, realizzi una serie di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, quali un parcheggio da venti posti e l'allargamento di parte di Salita Canata.