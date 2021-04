Non solo affitto: a Lerici un bando per l'acquisto della casa

Golfo dei Poeti - Non solo la conferma del bando residenzialità basato sul sostegno al pagamento dell'affitto per chi intenda trasferirsi entro i confini comunali: adesso l'amministrazione di Lerici vuole allargare l'azione su questo fronte con un bando dedicato all'acquisto della prima casa. “Un bando complesso, da studiare nei minimi dettagli. Attualmente è in corso di progettazione – ha spiegato in consiglio comunale il capogruppo di maggioranza, Marco Muro, delegato alla residenzialità -. Nostra intenzione è stimolare l'acquisto della prima casa nel nostro comune facendo in modo che le giovani coppie restino qui invece che, ad esempio, andare a comprare casa ad Arcola, come succede quasi quotidianamente”. Un nuovo bando che è, ha aggiunto il consigliere Muro, “a contorno di quello quello che si sta facendo, come la revisione del Puc con vincolo di residenzialità e l'individuazione di aree dove creare edilizia convenzionata che possa andare a pareggiare il dislivello economico nell'acquisto delle case. Oggi a Lerici i prezzi sono ancora molto alte e le famiglie con redditi medio bassi non riescono a competere con il mercato”.