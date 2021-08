Mythoslogos, si va per avvocati: "Revocare sospensione"

Golfo dei Poeti - Angelo Tonelli, direttore artistico di Mythoslogos, ha formalmente richiesto all'amministrazione comunale, tramite due legali, la revoca del provvedimento di sospensione della rassegna culturale. “Ho atteso quasi un mese prima di dare una mia risposta ufficiale a un gesto politico che mi appare sempre più, diciamo, surreale – scrive in una nota il grecista e poeta lericino - . Nel manifestare tutta la mia compassione in termini sapienziali ai vari coprotagonisti di questa vicenda, sicuramente in buona fede ma agiti da una eccessiva impulsività per una questione delicata che poteva essere tranquillamente risolta con un po' più di diplomazia, ritengo necessario motivare il mio pensiero e il mio comportamento e difendere la mia onorabilità e professionalità, che pur non essendone state intaccate sono state esposte a una campagna mediatica ostile e scorretta. Mi sono sempre sentito privilegiato nel poter svolgere attività di cultura nel mio paese, Lerici, fin dal 1998, quando divenni Presidente della Associazione Culturale Arthena. Da allora ho collaborato con quattro amministrazioni, inclusa quella attuale, sempre con piena autonomia di pensiero e libertà creativa, talora in dissenso personale anche aspro con le Amministrazioni di turno, per esempio su temi ambientali. Il rapporto con l'Amministrazione attuale è sempre stato caratterizzato da questo spirito di collaborazione, che non implica identità di vedute, non essendo io mai stato legato ad alcuna cordata politica a livello locale e nazionale. Ho da sempre dato per certo che anche in questi tempi di aspre tensioni e divisioni nella lettura della crisi pandemica permanesse il medesimo rapporto e si tenesse ben distinto il mio ruolo di Direttore Artistico di Mythoslogos da quello di Angelo Tonelli come privato cittadino con le sue idee più o meno condivisibili, ma comunque sempre ritenute da me legittime manifestazioni di libertà di pensiero. L’Amministrazione ha accordato Patrocinio e contributo ad Arthena per Mythoslogos il 31 maggio del 2021, quando le mie opinioni critiche e talora radicalmente critiche nei confronti della gestione complessiva della crisi pandemica erano note. Mi ha dunque sorpreso non poco che il Sindaco Paoletti, al quale devo una sentita riconoscenza per l'entusiasmo e la concretezza con cui ha sostenuto la mia attività culturale, mi convocasse urgentemente nel suo ufficio per farmi vedere una lettera di tal Michele Fiore, che chiedeva si togliessero finanziamenti e spazi pubblici a chi aveva manifestato posizioni critiche nei confronti del più o meno esplicito obbligo vaccinale anti covid e dell’introduzione del c.d. 'Green pass', posizioni che definiva 'criminali', attribuendomi falsamente, come anche certa stampa sia posizioni no Vax, mentre io da tempo ho pubblicamente dichiarato di essere per la libertà di scelta vaccinale, sia contrarietà assoluta all'uso della mascherina, mentre io ho sostenuto semplicemente che essa fosse inutile quando si sia da soli all'aperto, sostanzialmente anticipando le più condivisibili decisioni normative”.



“Il vero casus belli – continua Tonelli -consisteva però nel fatto che sul mio profilo personale Facebook avevo condiviso l'immagine di una svastica sullo sfondo di un green pass, dove si scriveva: 'non essere complice di questo terribile passato che sta tornando'... 'obbligatorio Green pass'... 'lotta perché non accada', e che pensavo volesse segnalare semplicemente il rischio concreto di discriminazioni fra cittadini vaccinati e non, connessi con l'introduzione di una misura che poteva contrastare con la Costituzione ed il regolamento europeo. Si trattava in fin dei conti degli stessi timori che avevo già espresso e che avevo, per altro, visto esprimere da altri esponenti della cultura come Cacciari, Vattimo, Agamben, Freccero e Cardini, e tanti altri. Il Sindaco mi chiese di formulare una richiesta di scuse, cosa che feci indirizzandogli una email piuttosto informale e chiedendo un pubblico confronto. Evidentemente non bastava e poco dopo il Sindaco mi convocò comunicandomi la revoca del Patrocinio a MythosLogos e il blocco di spazi pubblici e finanziamenti se non avessi formulato una lettera ufficiale di scuse per la svastica e alcune altre affermazioni. Come cittadino mi sono successivamente scusato pubblicamente in data 28.07.2021, con comunicazione resa di fatto ai giornali addirittura prima di aver avuto conoscenza dei contenuti della troppo drastica delibera, esprimendomi in questo termini :... 'non ha mai costituito per me un problema, apparendomi per contro nobile e dignitoso, scusarmi per gli errori commessi... e l’uso della svastica con cui intendevo esprimere un percepito timore di sfaldamento dei cardini della democrazia, mi sono reso conto sia risultato offensivo per l’Amministrazione e, pertanto nel riconoscere l’eccesso, altro non posso che scusarmi'. L'Amministrazione non ha accolto le mie scuse e la Rassegna Mythoslogos sospesa dal provvedimento non ha potuto riprendere con evidente danno, non solo d’immagine per il sottoscritto ed economico per tutti, artisti, scrittori, musicisti, tecnici, registi e gruppi teatrali che hanno visto annullate le date concordate mesi prima. Il danno maggiore ovviamente è stato alla cultura, visto che Mythoslogos rappresentava un'importante rassegna di appuntamenti culturali estivi, e un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Lerici e non solo”.



“A questo punto – conclude il direttore artistico di Mythoslogos- nel confermare come privato cittadino Angelo Tonelli la mia richiesta di scuse per avere offeso membri delle comunità e delle istituzioni per aver postato un simbolo assai urticante, ma il cui uso ritengo non costituisca reato perché utilizzato da chi creò il post come strumento di critica e non certo come apologia del nazismo, ho ritenuto di formalizzare all'Amministrazione tramite gli Avvocati Maurizio Colotto e Alberto Rizzo una richiesta di revoca del provvedimento. Credo che l'avere considerato la mia condotta di privato cittadino, libero di esprimere opinioni, come riconducibile direttamente alla rassegna Mythoslogos per il fatto che ne sono il Direttore Artistico credo sia un errore di prospettiva, al di là degli aspetti giuridici di cui non voglio occuparmi personalmente. Le conseguenze, come già dicevo, sono state e sono un grave danno alla comunità Lericina e agli innumerevoli spettatori affezionati alla Rassegna, privati del principale evento culturale estivo: il che ben giustificherebbe un passo indietro con tanto di scuse. Il Festival viene considerato tra i più prestigiosi in Italia e penso che sia stato gestito, fino alla sua surreale sospensione, ineccepibilmente sotto ogni punto di vista (compreso l'unico richiamo a questioni attinenti alla pandemia, che è stato in linea con la politica vaccinale del governo, a sfatare qualunque suggestione di un Mythoslogos compenetrato con la figura di Angelo Tonelli), come possono testimoniare i numerosissimi spettatori, e i conferenzieri e artisti intervenuti fino al momento della sospensione”.