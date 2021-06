Mythoslogos, incontro con Guido Tonelli

Golfo dei Poeti - Proseguono gli eventi di Mythoslogos che in caso di pioggia l'evento con il professor Guido Tonelli, ordinario di Fisica all'università di Pisa e del team del Cern, verrà spostato in sala consiliare a Lerici per i primi 40 prenotati. Sono in programma tre appuntamenti.



L'elenco



Giovedì 1 ore 19, Lerici, Atrio del Palazzo Comunale

Elena El Fazairy e Compagnia Teatro Iniziatico,



Inaugurazione della mostra Prosopon, maschere per il teatro greco.

Fotografia: Davide Borghini.

Visibile fino al 31 luglio





Venerdì 2 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley (Mythoslogos-Dharma)

Intervento del Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti



Guido Tonelli, Professore Ordinario di Fisica, Università di Pisa, Responsabile dell’equipe del CERN di Ginevra che scoprì il bosone di Higgs:

Tempo: l’antico sogno di uccidere Chronos





Sabato 3 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley



Compagnia Teatro Iniziatico diretta da Angelo Tonelli:



Baccanti di Euripide, con Chiara Cellini, Elena El Fazairy, Solange Passalacqua, Susanna Salvi, Angelo Tonelli.

Regia di Susanna Salvi e Angelo Tonelli. Scenografie: Bottega Diofili.

Coreografia: Annalisa Maggiani.

Melodie e canto in greco antico: Paola Polito.

Tecnico del suono: Adriano Salvi.

Musiche Arthuan Rebis e altri. Maschere: Elena El Fazairy.

Pittrice di Scena: Laura Letari



(foto: repertorio)