Golfo dei Poeti - L'estate della Locanda Lorena continua a sorprendere: Lapo Elkann insieme alla fidanzata è tornato da Giuseppe Basso. Proprio in queste ultime ore i giornali spagnoli hanno dato la notizia del prossimo matrimonio tra Lapo, nipote dell'avvocato Gianni Agnelli e Joana, la fidanzata portoghese ex pilota di rally. Per la cronaca Lapo e la fidanzata hanno pranzato a base di "muscoli ripieni", catalana e spaghetti alla Giuseppe.