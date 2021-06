Meno prenotazioni e vincoli, nuove regole per le spiagge libere di Lerici

Golfo dei Poeti - Ritocco alle regole sulla frequentazione delle spiagge del litorale di Lerici (QUI l'ordinanza iniziale). Queste le novità, in vigore da lunedì 21 giugno: la spiaggia libera della Baia Blu (che permane aperta a residenti e non) sarà fruibile liberamente, e non più su prenotazione; la spiaggia libera della Venere Azzurra (tra Venere 2 e Venere 3) sarà aperta a tutti e fruibile senza prenotazione nei giorni feriali, mentre sabato e domenica occorrerà prenotare tramite app o numero dedicato e il 40 per cento delle postazioni saranno destinate ai residenti del comune; fruizione senza prenotazione e aperta a tutti, dal lunedì al venerdì, anche per la spiaggia libera della Venere 1, mentre il sabato e la domenica le postazioni saranno dedicate alle strutture ricettive lericine (esclusi di appartamenti ammobiliati a uso turistico); le spiagge Fiascherino 1 (bunker) e Fiascherino 2 saranno fruibili da tutti e senza prenotare; la prima spiaggetta di San Giorgio, dietro il castello, sarà fruibile senza prenotazione dai residenti di Lerici e delle seconde case del territorio comunale; la spiaggia libera della Marinella di San Terenzo permarrà fruibile unicamente dai residenti nel comune di Lerici e dalle seconde case del comune di Lerici, fino a esaurimento posti; la spiaggia libera di San Terenzo infine resterà fruibile tramite prenotazione con la App o il numero di telefono dedicati, con questa ripartizione: il 60 per cento delle postazioni saranno fruibili da residenti e non residenti; il 30 per cento delle postazioni sarà riservato ai clienti delle strutture ricettive del comune di Lerici (esclusi gli appartamenti a uso turistico), e 15 postazioni saranno riservate ai residenti (e alle seconde case del comune) a richiesta diretta, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento. Nelle spiagge libere fruibili senza prenotazione sono a carico dei singoli fruitori l'obbligo e la responsabilità del rispetto dei distanziamenti anti contagio.



In merito al sabato e alla domenica della spiaggia libera della Venere 1, nell'ordinanza si spiega che: “Al fine di tutelare l'economia del settore delle attività ricettive il sabato e la domenica il gestore di Venere 1 a potrà noleggiare ai clienti delle stesse attività ricettive ombrellone lettino anche nella parte libera del lotto. Tale attività straordinaria di noleggio dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità: la prenotazione avrà ad oggetto unicamente la postazione del posto in spiaggia e sarà sempre a titolo gratuito; la prenotazione non potrà mai comprendere anche il lettino e ombrellone che dovranno essere richiesti dal fruitore stesso all'atto dell'ingresso in spiaggia e ritirati contestualmente alla cessazione dell'utilizzo. Il fruitore sarà pertanto sempre libero di utilizzare lo spazio in spiaggia senza utilizzare ombrellone e lettino. Nei giorni di sabato e domenica il gestore di Venere 1 beneficiante per l'ampliamento del 20% della zona libera attrezzata dovrà arretrare utilizzando l'originaria estensione”.



Qua le informazioni per prenotare: https://lericicoast.it/lerici-spiagge-info-coronavirus/