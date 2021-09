Lerici: tutto pronto per la festa della Pubblica assistenza, prenotazione obbligatoria

Golfo dei Poeti - Fervono i preparativi per sabato 4 settembre a Pugliola per la Festa della Pubblica assistenza di Lerici che si terrà dalle 19 con il sostegno del centro sportivo di Pugliola. L’intero ricavato della serata andrà a beneficio della Pubblica assistenza Croce rosso-bianca di Lerici.



Dalle 19 e per tutta la serata nello spazio all’aperto allestito presso il Centro Sportivo di Pugliola i volontari della Pubblica Assistenza serviranno spaghetti ai muscoli e al pesto, ravioli al ragù, muscoli ripieni e alla marinara, insalata di mare, fritto misto, patate fritte e tanto altro. La serata si svolgerà nel massimo rispetto delle precauzioni di sicurezza anti-contagio e per partecipare è necessario avere il green-pass valido, che sarà controllato all’ingresso. Inoltre, per evitare assembramenti alla cassa, servirà la prenotazione anticipata del tavolo, in occasione della quale avverrà già il pagamento in base alle proprie scelte dal menù.



La prenotazione e il pagamento potranno essere fatti giovedì e venerdì direttamente nella sede della Pubblica assistenza in Via Matteotti 9 a Lerici, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30, oppure sabato a partire dalle 10 a Pugliola alla cassa dell’evento collocata nella Piazza della Chiesa. Per tutte le informazioni in merito a prenotazioni o altro si possono contattare i numeri info line: 335 773 4761, 338 340 7839. "Sarà un’occasione di festa - scrivono dall'associazione -, di buon cibo e soprattutto per aiutare concretamente la Pubblica Assistenza di Lerici".