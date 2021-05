Lerici, sabato una passeggiata per dire no al progetto di Salita Canata

Golfo dei Poeti - Il circolo lericino di Legambiente promuove, per sabato 29 maggio dalle 16.30, una passeggiata simbolica per dire no al progetto di nuove unità immobiliari in Salita Canata, con contestuale realizzazione di un parcheggio pubblico da venti posti e l'allargamento di un tratto della via. La manifestazione, che si svolgerò nel rispetto delle direttive anti cCvid, partirà da Via General Ferrari, angolo Salita Canata, e percorrerà Via San Giuseppe per arrivare all'uliveto storico di Salita Canata. "Il problema, sentito dai lericini e dai tanti cittadini lì residenti, era stato oggetto anche di specifica interrogazione e mozione da parte del Gruppo Consiliare di opposizione 'Siamo il Golfo dei Poeti', bocciato dalla maggioranza . Si auspica che l'amministrazione, sensibilizzata dalle tante iniziative, torni sui suoi passi", spiegano i promotori.