Lerici prepara l'azione legale: "Danno a economia, immagine e salute"

Golfo dei Poeti - Ecco che, come anticipato l'altro giorno dal sindaco Paoletti nelle ore immediatamente successive allo sversamento verificatosi a Tellaro, arrivano i primi atti relativi all'azione legale che il Comune di Lerici intende intraprendere nei confronti di Acam Acque. In particolare, la giunta ha deliberato di affidare l'incarico di rappresentanza e assistenza dell'ente all'avvocato Marco Mora, illustrando nell'atto le ragioni dell'iniziativa. “Si sono verificati nel corso degli ultimi mesi, e in particolare nei giorni scorsi, gravi episodi di sversamento della fognatura a Tellaro, con conseguente enorme disagio per tutta la popolazione, per le attività economiche e le strutture ricettive, presenti sul territorio”, si legge, spiegando che tali fatti “impongono al Sindaco l'adozione di provvedimenti urgenti di tutela della Pubblica Incolumità, quale il divieto temporaneo di balneazione disposto con ordinanza sindacale”, divieto tutt'ora vigente.



Lo sversamento, si legge ancora, “determina un significativo danno all'economia locale, all'immagine dell'Ente, all'immagine del Borgo di Tellaro nonché alla salute dei suoi cittadini e turisti, in considerazione del particolare periodo estivo e dell'affluenza di presenze in questo periodo”. L'amministrazione rileva altresì il “persistere dei disagi, nonostante i lavori di sistemazione degli impianti fognari siano stati ultimati dal gestore, con recenti interventi di realizzazione della nuova stazione di pompaggio e di collegamento del sistema fognario stesso della frazione al depuratore sito in località Camisano”. Di qui la decisione di agire in sede legale nei confronti della società del Gruppo Iren. E il rapporto tra quest'ultima e il Comune di Lerici è al centro di un intervento che nelle scorse ore il sindaco ha rilasciato nell'ambito di un dibattito sui social network. ”Sul tema ciclo rifiuti – ha affermato il primo cittadino - il Comune di Lerici (oltre ad aver scelto di non divenire azionista Iren) si è fatto promotore di una serie di decisioni che hanno dato corso a contenziosi giudiziari dei quali uno (l'impugnazione della delibera provinciale del piano d'area) è stato rimesso dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia Ue. Il Comune di Lerici è l'unico Comune che nei fatti ha rifiutato il monopolio Iren nella gestione del ciclo rifiuti. L'unico ad aver indetto una gara sostituendosi alla Provincia inerte e ad aver impugnato la delibera provinciale del piano d'area che oggi è sottoposta alla Corte di Giustizia Ue. Oltre ad aver contestato agli organi di controllo la questione biodigestore”.