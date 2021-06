Lerici, 'porta a porta' anche per le case in zona castello

Entra in vigore il calendario estivo. Servizio di controllo da parte della Municipale per le esposizioni di organico senza mastello, tanto gradite ai gabbiani.

Golfo dei Poeti - Il servizio di raccolta domiciliare amplia il raggio d'azione: anche l’area abitata del Castello di Lerici, da giovedì 3 giugno, è servita porta a porta. Le utenze che fino a oggi conferivano in un luogo dedicato potranno così esporre i rifiuti davanti a casa, omologandosi al resto del territorio. L’iniziativa di miglioramento comprenderà anche l'implementazione della raccolta del vetro il quinto giovedì del mese, qualora presente, e nel recupero della mancata raccolta durante le tre giornate festive annuali (primo maggio, Santo Stefano e Capodanno).



"In questi cinque anni il servizio ha subito alcuni adattamenti, plasmandosi in base alle specificità del nostro territorio – spiega l’assessore all’Ambiente Claudia Gianstefani -. Il sistematico monitoraggio delle esigenze della comunità ci ha permesso di garantire oggi un servizio completo e sempre più a misura di cittadino. Continuiamo a essere un comune virtuoso a livello nazionale, confermando il 76% di raccolta differenziata anche nella prima parte del 2021. Questo risultato è frutto della responsabilità della cittadinanza e dell'azione della Polizia Municipale che, parallelamente, sta conducendo controlli puntuali sulla corretta modalità di differenziazione ed esposizione dei rifiuti, garantendo decoro al paese".

Pronti i nuovi calendari di raccolta, che riportano tutte le informazioni relative ai giorni di raccolta, servizi e agevolazioni: "Un format rinnovato, di facile consultazione e completo, volto a dare tutte le informazioni necessarie – aggiunge Gianstefani -. Confermate le agevolazioni "Amici a quattro zampe" e quella sul compostaggio domestico”.



Il calendario di raccolta "estivo" prenderà avvio il 18 giugno e prevederà la raccolta aggiuntiva dell'organico nella giornata di mercoledì, quella settimanale del vetro e passaggi di ritiro ulteriori per le attività commerciali.

Il Comune ricorda inoltre che per l'esposizione dell'indifferenziato è necessario dotarsi dei 26 sacchetti arancioni forniti dal Comune, il cui uso è finalizzato a incentivare la corretta differenziazione.

"Passo ulteriore sarà quello di garantire la corretta esposizione – conclude Gianstefani -. Rileviamo ancora che alcune utenze espongono l'organico senza mastello, creando problematiche legate all'azione dei gabbiani attirati dal residuo di cibo. A tal fine è stato attivato un servizio di controllo da parte della Polizia Municipale".

Per essere sempre aggiornati consultare la sezione "Porta a porta" del sito istituzionale del Comune di Lerici (www.comune.lerici.sp.it) e contattare l'ufficio ambiente alla mail lericidifferenzia@gmail.com o ai numeri 0187960262 - 3281503179