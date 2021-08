Lerici, le risorse del ministero per l'adeguamento del pianterreno della Fiori

Golfo dei Poeti - Un contributo da 185mila euro quello arrivato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Comune di Lerici, che aveva partecipato all'avviso pubblico emesso dal Miur lo scorso 13 agosto, rivolto agli enti pubblici e destinato all’assegnazione di risorse volte a coprire i costi di affitti, noleggi di strutture modulari temporanee, lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti a uso scolastico, per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 (QUA tutte le assegnazioni ai Comuni spezzini). "La somma riconosciuta al Comune di Lerici - si legge nella nota diffusa da Palazzo civico - finanzierà i lavori di adeguamento strutturale del piano terra della scuola Fiori, grazie ai quali i locali, fino a poche settimane fa occupati dagli uffici comunali, saranno nuovamente collegati al resto dell’edificio e torneranno nella disponibilità dell’Istituto Comprensivo. I locali saranno ristrutturati e l’impianto antincendio, con i relativi sistemi di controllo, riqualificati. Gli spazi ospiteranno gli uffici della dirigenza dell’Istituto Comprensivo, la segreteria e aule studio". “I lavori sono in corso e hanno raggiunto l’avanzamento di oltre il 90% - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Gli spazi saranno consegnati per l’avvio dell’anno scolastico”.



"I lavori - si legge nella nota del Comune - rientrano nel complessivo riassetto degli spazi a disposizione dell’Istituto scolastico, che permetterà di restituire ampie aree alla scuola, garantendo soluzioni idonee alla gestione del distanziamento dettato dalla situazione pandemica. Tale pianificazione consentirà inoltre di ottimizzare la distribuzione degli uffici comunali, dando risposta alla storica esigenza di allocare l’ufficio Anagrafe, fino a poche settimane fa al piano terra dell’edificio Fiori, all’interno del Palazzo comunale, come più volte sollecitato dagli uffici competenti. L’edificio Augenti, non più idoneo a ospitare attività didattiche in base alle normative vigenti, sarà occupato dal settore Urbanistica-Demanio e Suap (Sportello unico attività produttive)".