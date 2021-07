Lerici, l’archivio storico e le collezioni consultabili alla Garibaldi di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Proseguono i lavori di adeguamento degli spazi scolastici, finalizzati a restituire all’Istituto Comprensivo tutte le aree dell’edificio Paolo Fiori di Lerici. Sono attualmente in corso lavori edili e impiantistici con cui rinnovare i locali fino a oggi occupati dagli uffici comunali, trasformandoli in aule e laboratori scolastici pronti ad accogliere gli studenti. Nei prossimi giorni prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione del giardino antistante l’edificio Poggi, già sede della scuola materna, grazie ai quali trasformare lo spazio a disposizione in un parco esterno per i bambini, adeguatamente dotato di strutture e giochi a scopo ludico e didattico. Entro la prossima settimana terminerà inoltre l’intervento di ristrutturazione dell’edificio Augenti, non più idoneo a ospitare l’attività didattica, come si evince dalle relazioni tecniche redatte dal responsabile della sicurezza dell’Istituto Comprensivo: nell’edificio sarà trasferito l’ufficio Urbanistica che a sua volta lascerà spazio, a piano terra del Palazzo comunale, all’ufficio Anagrafe. “Grazie a questa ricollocazione sarà possibile dotare l’Anagrafe di uno spazio idoneo alle attività svolte, sia sotto il profilo della privacy degli utenti che di una adeguata accoglienza, rispondendo alle esigenze segnalate dalla stessa Prefettura – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo - . Inoltre l’Istituto Comprensivo, tornando in possesso dell’intero edificio Paolo Fiori, potrà disporre di spazi più ampi e adeguati all’offerta formativa, adeguandosi efficacemente anche alle esigenze che la pandemia ci ha imposto”.



A completamento della pianificazione, è previsto il trasferimento, per l’a.s. 2022-23, dell’asilo nido dalla attuale sede di via della Repubblica all’edificio Poggi, che sarà adeguato per accogliere in maniera idonea i piccoli ospiti. Dal 2022 sarà inoltre nuovamente disponibile la Mantegazza di San Terenzo che, completamente rinnovata, tornerà a ospitare la scuola media e gli studenti delle elementari della frazione. Gli spazi della Garibaldi potranno così accogliere l’archivio storico e le collezioni private donate al Comune di Lerici, che saranno valorizzati e resi consultabili dai cittadini in maniera immediata e agevole, grazie agli spazi rinnovati.