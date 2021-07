Lerici inaugura dieci 'panchine della gentilezza'

Golfo dei Poeti - L’amministrazione comunale di Lerici ha inaugurato questa mattina, giovedì 15 luglio, alla presenza del Prefetto e dei rappresentanti delle associazioni locali, dieci panchine della gentilezza, dislocate in tutti i borghi del territorio lericino.

Il Comune ha partecipato all’iniziativa nazionale “Costruiamo gentilezza”, a cui hanno aderito 128 comuni italiani, che si pone l’obiettivo, attraverso l’installazione delle simboliche panchine viola, di diffondere tra i cittadini i temi del rispetto, della cura e della buona educazione, accrescendo lo spirito di comunità.

“Le panchine della gentilezza rappresentano un’opportunità per tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli, per far conoscere l’importanza della gentilezza e accrescere il benessere della comunità, affinché diventi un’abitudine sociale diffusa – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Di Sibio -. La panchina rappresenta il luogo dove la comunità si ritrova, dove scoprire e accogliere l’altro. La gentilezza crea nuovi legami, unioni e conoscenza. Essa rappresenta un principio fondamentale della nostra vita, perché significa rispetto per se stessi, per gli altri e per il mondo che ci ospita”.

Su ciascuna delle panchine, dislocate tra Lerici, San Terenzo, Pugliola, Pozzuolo, Tellaro, La Serra, Muggiano e il Senato, sono affissi un QR-code che rimanda al sito web del progetto, dove trovare tutte le informazioni relative, e una citazione celebre dedicata al tema della gentilezza, dell’attenzione e dell’ascolto, in italiano e in inglese, con lo scopo di promuovere vicinanza e solidarietà.