Lerici, il Comune dona una borraccia agli studenti delle scuole primaria e secondaria

Golfo dei Poeti - L’amministrazione comunale ha distribuito agli studenti delle scuole primaria e secondaria di Lerici una borraccia in alluminio personalizzata.

L’occasione è stata il ricorrere, giovedì scorso, della Giornata della Terra 2021, istituita nel 1969 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare all’uso di energia derivante da fonti rinnovabili e al consumo sostenibile. "Per la consegna delle borracce abbiamo scelto la settimana della Giornata della Terra, perché è nelle mani dei nostri piccoli concittadini che è affidato il futuro del nostro pianeta – spiega l’assessore all’Ambiente, Claudia Gianstefani -. La scuola ha una grande responsabilità che, nel nostro Istituto Comprensivo, è assunta con impegno da parte della dirigente e degli insegnanti. Viviamo in luogo meraviglioso, dove l'ambiente che ci circonda è fonte di formazione continua sul tema della tutela ambientale e dell'educazione civica. I bambini hanno un'innata sensibilità verso la sostenibilità e questa attitudine va incoraggiata anche attraverso piccoli riconoscimenti, come il dono della borraccia che reca, oltre a quello del comune, il logo di Sea Shepherd, associazione ambientalista sempre in prima linea".

La borraccia è stata consegnata ai 580 alunni delle scuole primaria e secondaria, come riconoscimento all’impegno messo ogni giorno, attraverso i loro piccoli gesti quotidiani, per salvaguardare l’ambiente.

"Cogliamo l'occasione per ringraziare gli insegnanti del nostro Istituto Comprensivo per l'eccellente lavoro che svolgono, soprattutto in questo complicato momento storico. Loro sono i modelli che alimentano costantemente un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali – aggiunge l’assessore all’Istruzione, Laura Toracca -. Trasformeremo questa idea in un’iniziativa annuale, consegnando agli studenti delle classi prime, nel primo giorno di scuola di ogni anno scolastico, una borraccia come gesto di attenzione verso l’ambiente, sinonimo di rispetto verso se stessi e l’altro”.