Lerici, il Comune: "MythosLogos resta sospesa"

Golfo dei Poeti - La decisione di patrocinare un evento o una rassegna da parte di un Ente non nasce necessariamente dalla condivisione de plano delle idee o del pensiero che stanno in ciò che si patrocina. Tale decisione deriva soprattutto dal rispetto e condivisione del metodo con cui tali idee e convinzioni vengono praticate, promosse, argomentate e discusse". E' quanto si legge in una nota del Comune di Lerici che ha confermato la sospensione della rassegna dedicata alla cultura grega MythosLogos.

"Diversamente la concessione del patrocinio sarebbe strumento di mero esercizio di una posizione di potere e controllo- prosegue la nota -. La vicenda “green pass” che ha visto protagonista il direttore artistico della rassegna MythosLogos è montata non quale posizione dialettica, di confronto e dibattito, ma quale momento di attacco e di delegittimazione delle Istituzioni, con prese di posizione dure e nette: una svastica a identificare l'operato del Governo; epiteti ingiuriosi a uomini delle Istituzioni. Una gestione della questione non equilibrata, che ha escluso il dialogo anche con la stampa".

"Il Comune non può patrocinare e accostare l'Istituzione a chi blocca il confronto con i giornalisti ed è protagonista di duri scontri frontali - si legge ancora -. Le scuse formulate sono rivolte all'Amministrazione ma dovevano essere indirizzate alla generalità dei consociati, oltre a essere chiaramente non incondizionate, come emerge dal richiamo a dichiarazioni di altri intellettuali e palesano una non percezione della gravità del gesto in termini assoluti"."Considerato che la Rassegna è legata imprescindibilmente alla figura del suo creatore e direttore artistico - conclude la nota -, tale condotta non può essere considerata distintamente dalla manifestazione, che rimane pertanto sospesa".