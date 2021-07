Lerici, domani c'è Inghilterra-Italia. Dal pre-partita divieto di vendita per asporto di bevande a

Golfo dei Poeti - Occhi puntati alla finalissima dell'Europeo in programma domani sera a Wembley. I sindaci di tutta Italia stanno predisponendo le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che, con l'occasione della partita, assumerà connotati ovviamente più delicati. Così il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha predisposto un'ordinanza che entrerà in vigore dalle 20,30 dell'11 luglio e proseguirà sino alle 6 del 12 luglio 2021. In questa fascia oraria, nel territorio del Comune di Lerici, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o lattine. Nessuno potrà consumare o detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in area pubblica o aperta al pubblico. Vietato per chiunque, anche a soggetti diversi da quelli previsti dall'art.689 c.p., somministrare, vendere o cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 18.