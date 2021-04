Lerici, Legambiente: "Si sta compromettendo bellezza Orto dei frati"

Golfo dei Poeti - "Siamo alla metà di aprile! Nel pieno della primavera e del generoso sviluppo della natura.

Il luogo: Lerici, l’Orto dei Frati, luogo storico e molto amato. Un acciottolato del 1600 che ricopre l’ultimo residuo di un ampio viale, dove magnifici platani rinfrescano e danno ristoro nei roventi pomeriggi dell’estate. Un luogo dove il sostare dà piacere e invita a godersi, in silenzio o in conversazione, il fascino del tramonto, delle barche ai gavitelli, del mare.

Il fatto: una potatura a capitozzo, reiterata negli anni, sta compromettendo la vitalità, l’equilibrio e la bellezza dei platani e l’armonia del luogo". Lo afferma in una nota Giovanni Cortelezzi per il circolo Legambiente di Lerici.

"Il patrimonio arboreo per il suo valore paesaggistico, storico, culturale e ambientale rappresenta forse la parte più significativa del verde pubblico - continua Cortelezzi -. Gli alberi urbani, in quanto organismi viventi, complessi e in continua evoluzione, necessitano di conoscenza, cura e attenzione per poterci generosamente restituire salute e piacevolezza.

Esiste una vasta letteratura, esperienze, buone pratiche e anche una legge nazionale, la nr 10 del 2003 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) che consentirebbero una gestione intelligente e interessante del patrimonio arboreo. Siamo stupiti, preoccupati e amareggiati della superficialità e della disattenzione nei confronti del verde urbano e per come vengono male impegnate le risorse pubbliche".