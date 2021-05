Le isole del Golfo della Spezia al centro di un convegno

Golfo dei Poeti - Cnr-Ismar Lerici e Enea-SantaTeresa organizzano congiuntamente il Convegno "Le isole del Golfo della Spezia: un patrimonio di conoscenze per una gestione sostenibile del territori", che si terrà online giovedì 20 maggio dalle 9.30 alle 13, e farà parte degli “European Maritime Days in my country 2021". Clicca qui per il link d'accesso. Alla pagina http://www.ismar.cnr.it/eventi-e-notizie/eventi/congressi-nazionali/Piccole_isole/programma-isole-minori.pdf/at_download/file si trova il programma. Il convegno, che avrà un taglio divulgativo, ha l’obiettivo di operare un confronto tra scienziati, amministratori e vari stakeholders riguardo alle risorse naturali dell’arcipelago spezzino ed alla loro gestione sostenibile. In particolare si vuole da un lato valorizzare il notevole patrimonio di conoscenze acquisito in questa area geografica dai centri di ricerca operanti nella zona (ENEA, CNR, INGV), dall'altro fare esempi di buone pratiche svolte altrove.