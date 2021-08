Le Grazie, dal 5 all'8 settembre spiaggia della Rotonda chiusa

Golfo dei Poeti - Dal 5 all'8 settembre l'accesso alla spiaggia della Rotonda di Le Grazie sarà interdetto al pubblico.

Lo ha chiesto il Comune di Porto Venere all'Autorità di sistema portuale in occasione della festa patronale della Madonna della Grazie, in modo di evitare assembramenti, in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19, e di permettere ai fedeli di accedere in preghiera rispettando i dovuti distanziamenti mentre sulla sovrastante rotonda verrà esposta l’immagine della Madonna.