Isola del Tino, visite a turni e arriva un portale per le prenotazioni

Golfo dei Poeti - Per San Venerio visite al Tino solo su prenotazione e a turni con un massimo di 200 persone alla volta su due turni. Ci sarà un solo portale per prenotare e sarà disponibile da metà della prossima settimana. Sono queste le prime indiscrezioni emerse dalla riunione che si è tenuta oggi all'ammiragliato alla quale hanno partecipato Prefettura, Marina militare e tutti gli attori chiamati in campo in vista della riapertura dell'isola associazioni comprese, in occasione di San Venerio, dopo due anni.

Nelle prossimi giorni arriveranno le ultime direttive stabilite dalla Marina per garantire che la visita sull'isola militare si svolgano al meglio. Emerge anche qualche indiscrezione anche in merito al programma: si potrà decidere se svolgere una visita al faro, oppure se partecipare ad un'attività di studio di biologia marina, garantita da un'associazione di alto livello e specializzata nel settore.

L'Isola del Tino si presenterà curata e con qualche piccola novità sentieristica con un nuovo collegamento alla Batteria Ronca. Le riunioni proseguiranno la prossima settimana quando verranno anche confermate le date di accesso all'isola. L'area archeologica resterà interdetta a causa dello scavo in corso e sarà possibile ammirarla, con tutta probabilità, dall'alto.

Per le prenotazioni sarà necessario aspettare e potranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul sito del Cai. Il presidente dell'associazione Alessandro Bacchioni: "Aspettiamo le indicazioni della Marina Militare che nei prossimi giorni comunicherà tutte le disposizioni ufficiali previste. Il sito del Cai sarà il portale deputato per scoprire tutte le indicazioni per l'accesso. Le prenotazioni saranno disponibili sul nostro sito".