Indimenticabile Massimiliano, sub per sempre

Golfo dei Poeti - La grande famiglia sportiva di Spezia Sub ha commemorato come ogni anno la tragica scomparsa di Massimiliano Bianco, maestro di sub deceduto a 33 anni il 19 agosto del 2005 durante una battuta di pesca subacquea. Ieri la cerimonia alle 10 alla secca del Tinetto, con la lettura della ‘Preghiera del Subacqueo’ e la posa in mare di una corona di fiori, un mazzo di rose bianche con la carezza di mamma Silvana presente. Alle 10.40 l’immersione dei sub in visita alla targa che dal 2006 indica il luogo della scomparsa. Onorando la volontà del padre Angelo scomparso da pochi giorni, i familiari e lo "Spezia Sub" si sono stretti in un abbraccio collettivo in memoria di amicizia e amore indissolubili.