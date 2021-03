Il turismo che si organizza: anche la Proloco distribuirà la Porto Venere Card

Golfo dei Poeti - Il Consorzio Turistico Portovenere prosegue nelle operatività pianificate per la valorizzazione della destinazione turistica di Porto Venere. Ieri Antonella Cheli (Presidente del Consorzio) e Pierluigi Raviolo (Presidente della Proloco), coadiuvati dal consulente turistico Gianluca Giannecchini hanno firmato un protocollo d’intesa che prevederà la distribuzione e vendita delle Porto Venere Card presso il point informativo in Piazza Bastreri. "Sono molto soddisfatta dell’accordo raggiunto con la Proloco - afferma Cheli - perché oltre ad essere un ottimo accordo volto alla distribuzione delle nuove card, testimonia ancora una volta, e in termini concreti, l’ampio coinvolgimento del territorio nel progetto che stiamo portando avanti. Ogni settimana, raccogliamo l’interesse di nuovo aderenti al Consorzio e questo è segno tangibile della vitalità del progetto". Aggiunge Raviolo: "La Proloco nasce e opera da sempre con l’intento di promuovere turisticamente Porto Venere e trova dunque in questa partnership un perfetta identità d’intenti".