Golfo dei Poeti - Atc informa che, in seguito all'ordinanza emessa dal Comune di Lerici, riguardante il temporaneo spostamento del capolinea di Tellaro, a partire da oggi ed in vigore sino al 10 settembre, tutti i giorni dalle 8 alle ore 1, il capolinea del borgo marinaro sarà spostato in Piazza Bertolucci, prima fermata dopo il bivio per il cimitero. Le corse in partenza da Tellaro alle 6:35, 07:05 e 07:55 partiranno regolarmente dal capolinea in paese.