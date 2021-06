I sindacati: "Autisti Atc a rischio, Municipale nelle località turistiche"

Golfo dei Poeti - "Un fatto increscioso e surreale è accaduto sabato alle 19.30 circa a Portovenere, dove un uomo sii è scagliato contro un mezzo di linea Atc danneggiandolo in più punti!

Aggressione gratuita, visto il suo intento di salire sul mezzo fuori fermata, comportamento vietato dai regolamenti aziendali per evidenti motivi di sicurezza. Se questa è l'estate è che ci aspetta siamo messi veramente male". La Segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Cobas della Spezia chiedono a gran voce più controlli nelle zone del servizio Trasporto pubblico locale dove si creano assembramenti e situazioni di stress. Un tema più volte portato all'attenzione della comunità da parte delle sigle sindacali e che l'altro ieri è nuovamente esploso portando a un episodio il cui video ha fatto il video sei social (leggi qui).



"Prima che scoppiasse la pandemia si era istituito il servizio di incarrozzamento con personale Atc e di vigilanza privata nelle fermate più complicate, dove l'afflusso di utenti si concentra in orari determinati, come il capolinea di Porto Venere, questo per gestire l'utenza nella salita e discesa dai mezzi. Chiediamo che venga nuovamente istituito e rafforzato con investimenti delle amministrazioni. Chiediamo, inoltre, anche la presenza costante della Polizia municipale nelle località turistiche come Porto Venere e Lerici, presenza necessaria non solo a luglio e agosto. Atti come questo - affermano i sindacati - non si devono più ripetere! In questo caso i danni, grazie alla professionalità dell’autista che non si è fatto coinvolgere rimanendo al suo posto e non aprendo le porte salvaguardando i passeggeri, riguardano solo il mezzo e non le persone, ma altre volte non è finita così, sfociando in vere e proprie aggressioni all'autista".



"La crescita turistica del nostro territorio sta facendo aumentare le situazioni di pericolo sui mezzi pubblici, per questo chiediamo che venga aumenta la protezione del posto guida a tutela di chi guida il mezzo ed ha la responsabilità dell’utenza trasportata. Dobbiamo lavorare per prevenire ulteriori aggressioni e proteggere dipendenti ed utenti, fatti come questo in pochi minuti grazie ai social, vengono visti in tutto il mondo, è questa la pubblicità che vogliamo?", concludono le sigle.