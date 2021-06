I reparti speciali subacquei francesi ospiti del Comsubin

Golfo dei Poeti - Dal 15 al 16 giugno il Gruppo operativo subacquei (Gos) del Comando subacquei e incursori della Marina militare (Comsubin), ha ospitato, nel puntuale rispetto delle normative anti-Covid, un meeting di esperti nel campo subacqueo al quale hanno partecipato i colleghi francesi del Cephismer e Fost.



Pionieri della subacquea fin dagli inizi del ‘900, i rispettivi Reparti hanno impiegato operativamente per primi nel mondo gli scafandri articolati Ads (Atmospheric diving system) e i minisommergibili Srv (Submarine rescue vehicle), cooperando per il perfezionamento delle tecniche d’impiego di tali complessi equipaggiamenti subacquei e raggiungendo capacità uniche.



Dopo un periodo di stallo, la cooperazione tra le due marine riprende intensamente con l’obiettivo di implementare procedure e tecniche d’impiego degli assetti subacquei dedicati alle immersioni in alto fondale per il Soccorso sommergibili sinistrati e i lavori subacquei in generale.