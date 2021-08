Green pass alla mano e tanta voglia di stare insieme, torna la Sagra da Lumaga

Golfo dei Poeti - Tutto pronto per la 54ma edizione della Sagra da Lumaga della Serra. L'appuntamento è per i giorni 19, 20, 21 e 22 agosto 2021, come sempre al Circolo Arci U.S. della Serra, organizzatore dell'atteso evento. Sarà presente anche un mercatino dell'artigianato per le vie del paese. Prenotazione obbligatoria al numero 351-5172510 attivo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (segreteria telefonica o messaggi non verranno considerati). Prenotare entro il giorno precedente la data scelta (ad esempio per partecipare giovedì occorre prenotare entro mercoledì). La cena avverrà su 2 turni: 1° turno 19-20.45 e 2° turno 21-23. Chi prenota il primo turno dovrà essere al tavolo entro le 19.45. E' obbligatorio rispettare gli orari, non saranno possibili deroghe. E' obbligatorio l'uso della mascherina per accedere all'area della Sagra. Dovranno essere osservate tutte le norme anti-contagio. Sarà registrato il nominativo e numero di telefono di un componente per ogni prenotazione. Necessario il green pass, a meno che non si voglia usufruire della possibilità asporto, che non necessita neanche della prenotazione.



(foto di repertorio)