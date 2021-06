Golfo dei Poeti - Il Movimento PalmariaSIMasterplanNO ha pensato di festeggiare il pronunciamento della Commissione Europea per le petizioni che, il 26 maggio, ha deciso di mantenere aperta la nostra petizione e di inviare delle lettere con la richiesta di chiarimento a Regione Liguria e Ministero. "Questa è per noi una prima e grande vittoria. L'appuntamento per la partenza verso l'Isola Palmaria è previsto sulla passeggiata Morin alle 9.50 domenica 6 giugno".