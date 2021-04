Fiascherino, percorribile fra un mese il sentiero per la spiaggia del bunker

Golfo dei Poeti - Entro un mesetto sarà praticabile il nuovo sentiero che dalla Strada provinciale conduce alla spiaggia di Fiascherino uno, la spiaggia 'del bunker'. Lo ha annunciato in consiglio comunale il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici, Marco Russo. “Al momento sono in corso interventi nella parte terminale, lato spiaggia. In circa trenta giorni saranno terminati e sarà fatta una consegna parziale per consentire la fruibilità del sentiero per far fronte all'imminente stagione estiva”, ha riferito l'esponente della giunta. Che, sempre a tema, spiagge, ha spiegato che sono stati fatti sopralluoghi, uno anche martedì, presso il cantiere soprastante la prima spiaggia di San Giorgio, dietro il castello. “Abbiamo riscontrato che il privato sta svolgendo tutte le attività come previsto dall'ordinanza di messa in sicurezza emessa dal Comune – ha spiegato -. A breve presenterà un cronoprogramma per consentire l'apertura nel corso della stagione estiva. Ricordo che al momento sull'area comunque vige un'ordinanza di interdizione, per ragioni di sicurezza”. E in merito alle segnalazioni dei giorni scorsi (come QUESTA), l'assessore ha riferito che è stato informato il locale Comando dei carabinieri.