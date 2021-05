Fezzano, il Gs Panigaglia dona un defibrillatore al paese in memoria di Giunluigi Nardini

Golfo dei Poeti - Nella giornata di ieri il Gruppo sportivo Panigaglia, dopo un periodo difficile e delicato per tutta la popolazione, ha potuto inaugurare con gioia il Dae donato al Comune di Porto Venere per il paese di Fezzano.

Presenti all’evento il vicesindaco Emilio Di Pelino e il Gruppo sportivo Panigaglia, rappresentato dal suo presidente Erik Porrini e da alcuni membri del direttivo.

Il Gruppo sportivo Panigaglia ringrazia nuovamente i colleghi di Gnl Italia, il paese stesso e tutti coloro che hanno contribuito a concretizzare questo importante gesto. La donazione del dispositivo è in memoria dell’amico e collega Gianluigi Nardini.