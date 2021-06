Esperti di turismo e comunicazione in visita a Lerici

Golfo dei Poeti - Giornata in quel di Lerici per Giulio Biasion, fondatore della Rivista Voyager magazine, nonché redattore de "L'Albergo" nonché membro di Neos-Giornalisti di viaggio associati e coordinatore del Club dei sapori, Giovanni Garavaglia di Voyager magazine, esperto di storia economica dei territori, e Cesare Valli membro del global executive board del World Communication Forum Association. A portarli sul Golfo, il santerenzino Roberto Gavazzi, molto attivo nella promozione del territorio, che ha illustrato ai tre ospiti le peculiarità della zona, portandoli in giro per Lerici e a Tellaro. Con lui, a far da cicerone, il presidente della Società marittima di mutuo soccorso, Bernardo Ratti. Biasion, Garavaglia e Valli sono stati accolti dell'Hotel del Golfo da Carmine Muro, che ha illustrato loro le potenzialità alberghiere e di ospitalità del Lericino, facendo loro visitare alcuni hotel e bed & breakfast. Non è mancata la visita in Comune con l'incontro con il vice sindaco Marco Russo.