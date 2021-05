Escursione al Fodo per la Festa della Repubblica

Golfo dei Poeti - Appuntamento al 'Fodo' in occasione della Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno 2021. Villa Volpara, recentemente acquisita dal Comune di Lerici, sarà meta di una camminata di due ore sui sentieri della Resistenza, organizzata dal Cea del Parco del Magra, che partirà alle 10.30 dal Campo di Già, alla Rocchetta (lì il ritrovo). Al 'Fodo', dopo i saluti del sindaco Paoletti e del commissario del Parco Pietro Tedeschi, interverranno l'ex senatore Egidio Banti su 'Costituzione e Repubblica italiana, attualità di un percorso' e Mario Peoni dell'Anpi che parlerà della stamperia partigiana del 'Fodo'. Dopo, per chi lo desidera, pranzo all'agriturismo La rosa canina (20 euro), su prenotazione. Per partecipare alla camminata è necessario prenotare al numero 3271273871 (Coop Hydra).