Ecco il nuovo pontile carburanti sulla passeggiata di Porto Venere

Golfo dei Poeti - La Soprintendenza per i beni culturali non ritiene ci siano gli estremi per la Valutazione di impatto ambientale. Così il pontile carburanti lungo la passeggiata di Porto Venere ha ormai la strada spianata verso un rinnovamento. Qualche metro in più di lunghezza, ma soprattutto il "miglioramento dell’aspetto percettivo della struttura". Così recita lo studio preliminare ambientale presentato al Ministero dell'Ambiente, che aspetta fino a domani eventuali osservazioni.

La nuova stazione carburanti galleggiante sarà installata al posto del vecchio pontile attuale. Sostituito da un manufatto leggermente più lungo (20 metri totali) e in particolare da una passerella di 8 per 3 metri orientata in maniera diversa rispetto alla struttura precedente. La durata del cantiere sarà limitata e le attività potrebbero avvenire nel periodo primaverile, quando l’area non sarà frequentata a pieno regime da turisti.