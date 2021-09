Due giorni in barca per gli ospiti di una casa famiglia di Crema

Golfo dei Poeti - Otto minori della Casa-famiglia Pinocchio assieme a due educatori, sono giunti lunedì 6 e martedì 7 settembre, dalla provincia di Crema a Lerici, per partecipare al progetto “tutti in Barca”, iniziativa a loro dedicata, organizzata dalla Lega Navale sezione di Lerici, da Ai.Bi. – associazione Amici dei Bambini, dalla Cooperativa sociale AIBC e resa possibile grazie al supporto dell’associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo di Lerici.

Gli otto adolescenti italiani e stranieri, tra i 14 e i 17 anni, assieme ai loro accompagnatori, hanno trascorso due giornate diverse dal solito, a bordo del Viandante, una barca a vela, sloop di 43 piedi, (12 metri), veleggiando all’interno del Golfo dei Poeti. Tra qualche tuffo e tanta meraviglia, i giovani hanno appreso i primi rudimenti dell’andare a vela ed hanno provato l’ebbrezza di governare loro stessi la barca sotto la guida attenta del comandante, perché andare a vela non è solo un’attività divertente, ma anche molto formativa.



“È stata un’esperienza bellissima- ha raccontato Diego Moretti, responsabile delle comunità di accoglienza per adolescenti AIBC - molti ragazzi non erano mai stati in Liguria, a Lerici, né avevano mai fatto un’esperienza in barca a vela. Lo skipper è stato fantastico, ci ha insegnato quanto sia importante essere una squadra, perché in barca ognuno deve collaborare e portare il proprio contributo. I ragazzi hanno provato delle emozioni che davvero fanno bene al loro cuore”.

Ad accogliere i minori a Lerici, al rientro dalla loro prima veleggiata, erano presenti anche il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, L’Ammiraglio di squadra Giorgio Lazio, comandante del Comando marittimo nord della Marina Militare e il presidente dell’associazione nazionale Marinai d’Italia gruppo di Lerici, CV Filippo De Benedetti.



Tutti in barca è solo la prima di una serie di attività che vedranno collaborare assieme la Lega Navale Italiana sez. di Lerici, Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini e AIBC cooperativa sociale, grazie alla sigla di un protocollo d’intesa che ha l’obiettivo di realizzare attività di svago, sensibilizzazione ed educazione che possano coinvolgere i giovani e il mare, con particolare attenzione ai minori accolti nelle strutture residenziali gestite da AIBC e i giovani beneficiari dei progetti promossi da Ai.Bi.

“La Lega Navale Italiana – spiega Maurizio Moglia, presidente della Lega Navale sezione di Lerici- ha tra i suoi obiettivi quello di avvicinare i ragazzi al mare. Siamo davvero lieti di aver siglato questo protocollo d’intesa con l’Associazione Amici dei Bambini. Oggi abbiamo incontrato questi giovani adolescenti che arrivano dalla Lombardia, dando loro la possibilità di sperimentare, in alcuni casi, per la prima volta, la bellezza di andare a vela, attività divertente e molto formativa. Speriamo di poter svolgere presto altre attività assieme a favore dei giovani, in attesa di ampliare ulteriormente la nostra base nautica”.



È passato più di un anno da quando il coronavirus ha modificato la nostra quotidianità. Il progetto “Tutti a bordo!” nasce proprio in risposta al desiderio ed alla necessità, per i ragazzi di Casa Pinocchio, di lasciarsi alle spalle al più presto questo periodo, beneficiando di spazi di aggregazione ed esperienze che siano di stimolo e di crescita. Un’iniziativa che non sarebbe stata possibile senza il prezioso contributo dell’Associazione Marinai d’Italia gruppo di Lerici.

“L’associazione che rappresento ha circa 450 soci – dichiara Filippo De Benedetti, presidente dell’associazione nazionale Marinai d’Italia gruppo di Lerici - e al di là delle attività istituzionali con la Marina Militare e con le autorità, siamo molto legati a Lerici ed al territorio. Questa proposta dalla Lega Navale Italiana sezione di Lerici ci ha poi particolarmente colpito, perché noi marinai abbiamo i giovani nel cuore e siamo davvero felici di aver potuto contribuire a rendere possibili queste due giornate”.