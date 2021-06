Domenica torna "Fondali puliti": un gesto concreto per il nostro Golfo

Golfo dei Poeti - Domenica 27 giugno, a Lerici, nello specchio d’acqua antistante Calata Mazzini dalle 9 alle 12.30, si terrà l’edizione 2021 di Fondali Puliti -Salviamo il Golfo. Dopo lo stop obbligatorio dello scorso anno dovuto alla pandemia da

coronavirus riprende, anche se in forma ridotta, la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione e alla tutela del mare, organizzata dalla Lega Navale di Lerici in collaborazione con Lerici sub, la partecipazione del circolo Erix e il sostegno di Acam. “Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia – sottolinea Luca Storti, responsabile del gruppo sub della lega Navale di Lerici- non abbiamo voluto perdere l’occasione di riprendere questa importante manifestazione dedicata

all’ambiente, per continuare a diffondere, seppur nella limitazione del numero di sub e di imbarcazioni coinvolte la cultura dell’amore per il mare”. Tutti i sub che avessero piacere di partecipare alla pulizia dei fondali possono contattare la Lega Navale di Lerici chiamando il numero 0187970476 o scrivendo una mail a lerici@leganavale.it. Facciamo insieme un gesto concreto per l’ambiente, per il mare e per il nostro Golfo. Al termine dell’attività, presso il circolo Erix, a tutti i sub partecipanti sarà offerto un aperitivo, nel rispetto del distanziamento e delle norme anticovid.