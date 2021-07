Diletta Leotta e il fidanzato Can Yaman scorti a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Porto Venere è una delle mete turistiche più gettonate del 2021. Lo dicono i numeri ma non solo quelli. Il borgo fortificato, con il suo imparagonabile lungomare è approdo di tantissimi visitatori, totalmente rapiti dagli scenari che la chiesa di San Pietro e il castello riescono sempre a garantire. Se poi ci si aggiunge la bellezza dell’arcipelago spezzino con l’isola Palmaria, approdo meraviglioso e al tempo stesso fedele a sè stesso, si capisce il perché anche nell’estate 2021 gli immancabili vip non hanno voluto mancare all’appuntamento per un tuffo nel Golfo dei Poeti. Un tuffo o magari una cena dopo una giornata in barca: è il caso di Diletta Leotta, notissima e presentatrice televisiva e volto del calcio italiano, immortalata quest’oggi in compagnia del fidanzato, l’attore turco Can Yaman. Un’intera domenica di relax e benessere contornati dalle meraviglie che Porto Venere e l’isola Palmaria. Mentre il sole muore nel mare ligustico in quella che sarà la serata della finale europea di Wembley. Ma per Diletta, almeno stasera, non ci sono impegni con il football.