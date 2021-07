Così il capoluogo torna ad unirsi ai borghi via mare. Con la novità San Terenzo

Golfo dei Poeti - Il servizio di trasporto via mare torna a essere attivo, con una grande novità. A partire da sabato 17 luglio e fino a domenica 5 settembre, la linea di traghetti tornerà a collegare i borghi del Comune di Lerici, aggiungendo da questa stagione una nuova tappa a San Terenzo. Tellaro, Lerici e San Terenzo saranno così collegati al capoluogo in maniera continuativa, a partire dalle 9.30 del mattino e fino alle 18:50.



"Siamo molto soddisfatti di aver allargato il servizio di trasporto via mare al borgo di San Terenzo che, sfruttando l'opportunità di un collegamento alternativo a quello stradale, sarà ulteriormente valorizzato - ha commentato il sindaco Leonardo Paoletti in conferenza stampa -. Quelli attualmente attivi sono orari sperimentali, che saranno tarati al fine di costruire, in futuro, un vero e proprio servizio di linea a favore di residenti e turisti. L'intenzione è quella di pensare a partenze dalle frazioni della nostra costa mirate a soddisfare anche spostamenti di lavoro, creando una vera e propria alternativa alla viabilità su strada".



“Come Confartigianato – ha affermato il direttore provinciale dell'associazione, Giuseppe Menchelli - non possiamo che fare i complimenti all'amministrazione comunale di Lerici e alla Navigazione Golfo dei poeti perché reintroducono un servizio che ha visto la luce nel 2019, con buoni risultati, andando a implementare e migliorare, aggiungendo la sosta a San Terenzo. Tutto ciò fa ben sperare per il prosieguo della stagione e lo sviluppo del turismo, che giocoforza non può essere che di qualità rispetto al passato, caratterizzato da una forte crescita del comparto, con il boom del 2018, quando la massa di turisti è stata quasi ingestibile. Come spesso capita le battute d'arresto, in questo caso la pandemia, che ha azzerato il fatturato di tante attività turistiche, possono dare modo di migliorare un settore cercando la qualità, e in quest'ottica si inserisce il servizio di collegamento via mare presentato oggi”. “Abbiamo privilegiato il collegamento con le frazioni lericine – ha spiegato per la Navigazione Alessandro Sbrana, affiancato da Giacomo Bello – perché notiamo che non solo i turisti ma anche i residenti locali si muovono via mare. E ai residenti abbiamo dedicato tariffe migliori, come sempre abbiamo fatto all'interno del nostro golfo. Con gli orari stabiliti possibile 'triangolare' tutto il golfo – Spezia, Lerici, Porto Venere. Ad ogni modo, qualora necessario, siamo pronti a rivederli”.



Il servizio, erogato dalla Navigazione Golfo dei Poeti e co-finanziato dal Comune di Lerici, prevede cinque corse giornaliere di collegamento, che saranno svolte in condizioni meteo-marine favorevoli. Anche in questo caso, il costo del biglietto, variabile a seconda delle tappe che si intende toccare, sarà ridotto per i residenti alla Spezia e provincia. Per info: Tel: 0187 732987 www.navigazioneolfodeipoeti.it. Guarda le immagini allegate all'articolo per scoprire gli orari.