Comitiva di Portogruaro alla scoperta di Tellaro

Golfo dei Poeti - Una comitiva organizzata da Lira Viaggi di Portogruaro ha trascorso una domenica alla scoperta di Tellaro nell'ambito di un tour dedicato ai borghi liguri - e non poteva mancare quello che è stato riconosciuto come uno tra i borghi più belli d'Europa. A far da Cicerone, il santerenzino Roberto Gavazzi, che ha accompagnato il gruppo nei luoghi simbolo del paese – come curtis, stella maris, chiesa di San Giorgio, torre di avvistamento –, raccontando le peculiarità, le tradizioni e le manifestazioni tellaresi.