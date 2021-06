Cinque giorni di lavori, senso unico alternato sulla Napoleonica

Golfo dei Poeti - Vista la necessità di provvedere alla messa in sicurezza di una “scarpata di monte” lungo la Napoleonica la Provincia della Spezia disponde il senso unico alternato, regolato dal semaforo, in località Le Grazie. L’intervento avrà inizio a partire dalle ore 8.30 del 7 giugno alle 18.30 dell'11 giugno 2021 con orario 0.00 - 24. L’area interessata lunga Strada Provinciale n. 530 “di Portovenere” in prossimità del Km 7+500 ricade nel territorio della frazione delle Grazie, in località “Gatà”. La ditta esecutrice è autorizzata a procedere a ripristini temporanei della circolazione a doppio senso o a senso unico alternato per brevi tratti regolamentabili a vista, purché detti ripristini risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e transitabilità derivanti dallo stato dei lavori e dalle condizioni locali. Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.