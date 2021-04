Cani in spiaggia d'estate a Lerici, ok dalle 20.30

Golfo dei Poeti - Lerici va a ritoccare l'ordinanza balneare, il provvedimento che regola la vita sugli arenili, e lo fa all'insegna delle quattro zampe. La giunta Paoletti ha infatti approvato un atto di indirizzo volto a modificare quel passaggio dell'ordinanza in cui si vieta, dal 1° maggio al 30 settembre, di “condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale”. L'amministrazione comunale intende andare a modificare il testo in modo da permettere l'accesso a cani e conduttori a tutte le spiagge e le scogliere, senza limitazioni di orario, dal 1° ottobre al 15 di aprile (l'ordinanza dice 31 marzo, quindi ci saranno due settimane in più); e di consentire altresì l'accesso a cani e conduttori alle spiagge libere e alle scogliere, dal 16 aprile al 30 settembre, dalle 20.30 alle 5.30. Questo ovviamente quando e ove compatibile con le restrizioni anti contagio da Covid-19. Intento di Palazzo civico è, si legge nell'atto, “migliorare e promuovere la cura e la presenza degli animali nel nostro territorio, riconoscendo a tutti gli animali diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche di ciascuna specie”.



L'amministrazione ritiene “necessario esprimere tutte le politiche necessarie volte a favorire una corretta convivenza fra uomo, animali ed ambiente, nel rispetto della salute pubblica, promuovendo e sostenendo iniziative locali ed interventi che interessano il benessere degli animali domestici”. Questo considerando altresì “la potenzialità economica/turistica data dalla maggiore offerta di aree da destinare alla conduzione di animali e più in particolare dei cani, viste anche le reiterate richieste in tal senso da parte di cittadini e visitatori”.