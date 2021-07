Buticchi: "Grazie a Tedeschi per il lavoro e i risultati ottenuti"

Golfo dei Poeti - "Il fenomeno della farfalla dorata ai monti di San Lorenzo è nel mio interesse da molto tempo. Mai avrei pensato che le ali della farfalla – una metafora vista la statura del personaggio – avrebbero trasportato l’amico Tedeschi in volo sul Parco che occupa una buona parte del territorio provinciale". Così lo scrittore Marco Buticchi, che aggiunge:"Ciò che dirò è sicuramente di parte, ma ritengo comunque sia dovuto. La presidenza Tedeschi del Parco Montemarcello Magra (QUI) ha contribuito in questi anni a marcare una presenza scevra da interesse nel verde delle nostre preziose valli e colline. In questa maniera il suo operato ha preservato i nostri luoghi e ha donato loro visibilità e rinnovato vigore identitario. Credo sia dovuto al Presidente uscente - conclude - un cenno di ringraziamento da parte di tutta la collettività per il suo lavoro e per i risultati che ha ottenuto".