Bus estivo prorogato nel territorio comunale di Lerici

Golfo dei Poeti - Nel Comune di Lerici il servizio di corse bus aggiuntive, previsto per i mesi estivi di luglio e agosto, è stato prorogato fino al 12 settembre.

"Abbiamo deciso di prorogare il servizio al fine di mettere a disposizione di cittadini e visitatori un comodo e frequente collegamento tra tutti i nostri borghi - spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Mettere stabilmente in comunicazione il nostro lungomare con il nostro entroterra, non solo durante i mesi estivi, ma anche il resto dell'anno, è l'obiettivo che ci poniamo e su cui abbiamo iniziato a lavorare, al fine di istituire un costante servizio di navetta collinare".

Il servizio si aggiunge a quello di collegamento via mare, attivo fino a domenica 5 settembre, che tocca i borghi di Tellaro, Lerici e, da quest'anno, anche quello di San Terenzo.

Per info su orari e percorsi dei bus, visitare il sito Atc (www.atcesercizio.it)