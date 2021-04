Golfo dei Poeti - Scadranno sabato 17 aprilei termini per la presentazione delle istanze per la concessione per la concessione delle card alimentari - Buono Spesa per i residenti nel comune di Porto Venere.



Le modalità di accesso sono indicate nel modulo apposito (clicca qui), che dovrà pervenire in formato PDF, entro le ore 12 del 17 aprile 2021, all'indirizzo: protezionecivile@comune.portovenere.sp.it.