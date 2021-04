Biocensimento in Palmaria, App alla mano

Golfo dei Poeti - Un 'bioblitz' in Palmaria, organizzato da Legambiente in collaborazione con Cai, Gruppo IWC, Italia nostra, Lipu, Palmaria Sì Masterplan No, Posidonia Porto Venere e Tutela ambiente montano. "Dal 30 aprile al 2 maggio 2021 vai in Palmaria e segnala tutte le specie vegetali e animali che incontri - spiegano i promotori -. Fatti aiutare dall’applicazione INaturalist , determina le specie e caricale sul portale dell’applicazione. Aiuterai gli scienziati ad avere più conoscenze sulla natura della Palmaria, prima condizione per difenderla e preservarne il patrimonio naturale".



"Non è obbligatorio riconoscere da subito le specie in quanto INaturalist ha una interessante funzione che permette di ricevere suggerimenti di determinazione tramite l’immensa banca dati a disposizione, ma ancora più interessante è il ruolo della community internazionale di esperti che intervengono a correggere gli errori e suggerire l’esatta determinazione", spiegano gli organizzatori.

Ma perché un BioBlitz e perché alla Palmaria? "Bioblitz - proseguono gli attivisti - è uno strumento di citizen science, ovvero un modo per far collaborare cittadini e scienziati nella ricerca di informazioni utilizzabili pubblicamente per aumentare le nostre conoscenze e migliorare la capacità di gestione degli ambienti naturali. La Palmaria è un tesoro di biodiversità, ma non ancora ben studiato, attualmente interessato tra l’altro da progetti che ne potrebbero stravolgere i caratteri. Chiunque parteciperà al bioblitz potrà poi seguire sul sito INaturalist l’utilizzo che si farà delle proprie osservazioni, come di quelle degli altri partecipanti, ricavando dati e statistiche che aiuteranno a prendere coscienza dei valori naturali ancora presenti nel Golfo della Spezia. In particolare i dati saranno accessibili a studiosi, amministratori, gestori delle aree protette e dei siti di importanza comunitaria, per ricavarne ulteriori informazioni loro utili".



Sarà possibile raggiungere l'isola avvalendosi del servizio di collegamento del Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti. Tutte le informazioni su https://www.inaturalist.org/home



Il link all'evento: https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-isola-palmaria-2021