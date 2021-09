Bertram, 60 anni per il mito Usa saranno festeggiati a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Fervono i preparativi per il primo rendezvous in Italia, delle iconiche imbarcazioni Bertram.

Porto Venere, perla del Golfo dei Poeti ospiterà, da venerdì 10 a domenica 12 settembre, armatori provenienti da tutto il Paese, per partecipare all’evento promosso dal Bertram Owners Club, sez. della Lega Navale di Lerici in collaborazione con il Comune di Porto Venere.

“L’evento - sottolinea Paolo Leone, socio della Lega Navale di Lerici e ideatore dell’iniziativa - ideato da armatori per armatori, vuole fare incontrare, per la prima volta in Italia, gli appassionati di questa famiglia di barche iconiche, dai 20 piedi in su, in un week end interamente a loro dedicato. Per riassumerlo semplicemente, parliamo di…passione pura. Saranno tre giorni di relax a terra e sull’acqua, godendosi la compagnia di altri appassionati, condividendo l’amore per queste incredibili barche ed esplorando le meraviglie del Golfo dei Poeti, dei suoi borghi e delle sue isole”.

“É un piacere per noi ospitare il primo raduno italiano delle imbarcazioni Bertram sul nostro territorio comunale - dichiara Matteo Cozzani, sindaco del Comune di Porto Venere - che si conferma sede privilegiata per tutti gli appassionati del mondo della nautica”.

Confermata la presenza di quasi tutta la gamma dei modelli storici Bertram, dal 20 al 46 piedi. Sarà anche l’occasione per festeggiare i 60 anni dell’iconico 31’, presentato da Bertram nel 1961, probabilmente la barca da pesca sportiva più famosa e dotata di maggior fascino tra tutte quelle mai prodotte al mondo. I Bertram 31’ ancora naviganti sono numerosissimi, grazie alle loro indiscutibili doti e alla miriade di club e di cantieri specializzati nel restauro di questo modello e delle sue evoluzioni, sia più piccole, tra i 20 e i 28 piedi, sia di lunghezza maggiore, fino ai 50 piedi e oltre.



Per informazioni: bertram2021portovenere@gmail.com