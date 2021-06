Augenti da scuola a uffici comunali, si procede verso l'affidamento dei lavori

Golfo dei Poeti - Lo scorso 10 giugno l'amministrazione comunale di Lerici ha approvato il progetto definitivo/esecutivo (quadro economico da 210mila euro) per la riqualificazione interna della scuola d'infanzia M. Augenti con contestuale cambio di destinazione d'uso a uffici comunali: l'idea infatti è spostare il Servizio Urbanistica nella struttura di Via General Ferrari, attualmente interessata da lavori di manutenzione straordinaria. Volendo procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione, Palazzo civico ha acquisito e approvato il preventivo per la riqualificazione elaborato da una ditta specializzata del Pavese: 75mila euro di lavori edili più Iva, con il Comune che ha quindi impegnato 82.500 euro. Ulteriore preventivo approvato, con 52.800 euro impegnati dal Comune, è quello di una ditta specializzata di Genova che di occuperà della riqualificazione dal punto di vista dell'impiantistica.