Anche Magic Johnson stregato dalla Torre Scola di Porto Venere

Golfo dei Poeti - Dapo Samuel L Jackson è stata il turno di Magic Johnson ad immortalare e condividere su Instagram tutto il fascino di Porto Venere e in particolare della Torre Scola. L'attore e l'ex fuoriclasse dei Lakers ieri si sono praticamente incrociati a bordo dei rispettivi yacht nel Golfo dei Poeti, documentando tutto sulle rispettive pagine per milioni di fan. "Una splendida giornata a Porto Venere" ha scritto il cestita, ritratto insieme alla moglie Cookie in un luogo sempre amatissimo dai vip.