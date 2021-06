Alla Serra arriva la serata sushi per sostenere l'Arci dopo la chiusura

Golfo dei Poeti - "Festeggiamo il primo giorno d'estate con una serata Sushi nella splendida terrazza del Circolo Arci U.S. La Serra". E' quanto si legge in un evento promosso sui social dal circolo Arci La Serra che prosegue: "La serata serve a finanziare il Circolo rimasto chiuso per mesi senza aiuti di nessuno. Prenotazione entro domenica 20 al circolo o telefonando al 0187968656 orario di apertura. Vi aspettiamo". L'evento si terrà il 21 giugno.