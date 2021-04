Accoglienza per donne in difficoltà e doposcuola tra le idee per la Cochrane

Golfo dei Poeti - Un vario ventaglio di possibilità per il futuro della scuola Cochrane di Pugliola, chiusa nel corso del primo mandato dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti per ragioni di sicurezza. È a bilancio per il 2022 la riqualificazione dell'edificio (ma qualcosa potrebbe essere anticipato), che Palazzo civico non restituirà a una funzione propriamente didattica. Una volta finito l'intervento, ecco dischiudersi vari potenziali utilizzi. Stamani, in commissione Servizi finanziari, il sindaco e il vice e assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo, hanno delineato una serie di possibilità, quali accoglienza per donne in difficoltà, laboratori del doposcuola, centro estivo, attività pomeridiane per ragazzi bisognosi di sostegno. Senza dimenticare, come rilevato dal sindaco, che “manca un luogo per fare assemblee pubbliche”. Primo cittadino che è tornato sulla chiusura del plesso: “Forse allora ho agito un po' di impulso, ma quando ho letto che l'edificio sarebbe potuto cadere, necessariamente ho chiuso”.