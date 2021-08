A cena con le stelle, a Il Piccolo Bistrot arrivano i fratelli Cerea

Golfo dei Poeti - A cena con le stelle. Martedì 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, al ristorante “Il Piccolo Bistrot’ lo chef Natale Simonetta, per tutti Natalino, terrà una cena a quattro mani con i fratelli Cerea del ristorante ‘Da Vittorio’, 3 stelle Michelin.

Una cena in riva al mare sotto le stelle che vede un menù molto invitante studiato insieme ai fratelli Cerea. Il menù, che prevede diverse portate dall’aperitivo agli antipasti per poi continuare con i primi, secondi e dolci, chiuderà la serata il famoso piatto, icona del ristorante Da Vittorio ‘I paccheri alla Vittorio’, conosciuti in tutta Italia e anche all’estero. Natale dopo un’esperienza lavorative presso il ristorante tristellato ha legato una bella amicizia e reciproca stima con i Cerea tanto da essere sempre in contatto anche per organizzare un evento come questo.

Da Vittorio è uno tra i ristoranti d'eccellenza assoluta nella scena italiana. Le tre stelle della guida Michelin brilleranno sotto il cielo di Porto Venere e averlo come ospite presso ‘Il Piccolo Bistrot’ rappresenta un grande motivo di orgoglio e un modo per valorizzare tutto il territorio.

"Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia si congratula e ringrazia lo chef Natale Simonetta per questa intuizione e per l’organizzazione di un evento che avrà senza alcun dubbio conseguenze positive su tutto il comparto turistico", affermano in una nota da Via Fontevivo.